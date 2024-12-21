В Тобольске 15 детей отравились хлором на базе отдыха

В Тобольске на базе отдыха 15 детей отравились парами хлора на базе отдыха «Сказка». Их самочувствие резко ухудшилось после купания в бассейне, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.
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