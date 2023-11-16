Не успели литовские политики в 12 пакете антироссийских санкций прописать важнейший пункт о запрете поставок в Россию гвоздей, швейных иголок и спиц для вязания, как к ним прилетела неприятная новость.
Литва доигралась в санкции: запчасти для поездов закончились
Комментарии
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Анатолий Сазонов
Ой,да не пугайте ежа голой задницей! Всё дело в том,что у нас в России очень много прохиндеев от коммерции и пока у нас нет закона,который бы гласил НИ-НИ-НИ грамма и полфунта врагу,то у нас найдутся"доброжелатели",которые за 30 сребреников поставят всё то,в чём они нуждаются.То есть ничего личного-это просто бизнес.
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14 час.
ЮМ
Юрий Мешков
А зачем им поезда, всю страну можно на велосипеде за день объехать?
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13 час.
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