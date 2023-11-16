Литва доигралась в санкции: запчасти для поездов закончились

Анатолий Сазонов

Ой,да не пугайте ежа голой задницей! Всё дело в том,что у нас в России очень много прохиндеев от коммерции и пока у нас нет закона,который бы гласил НИ-НИ-НИ грамма и полфунта врагу,то у нас найдутся"доброжелатели",которые за 30 сребреников поставят всё то,в чём они нуждаются.То есть ничего личного-это просто бизнес.