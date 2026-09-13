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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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8-й тур стал самым посещаемым в этом сезоне РПЛ – 132 690 зрителей. Больше всего было на игре «Краснодара» и «Акрона» – 30 463

Общая посещаемость 8-го тура Альфа-Банк РПЛ составила 132 690 зрителей.  Это лучший показатель в нынешнем сезоне.

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