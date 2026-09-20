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Нижегородская правда

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Футболистки «Нижнего Новгорода» стали победительницами первой лиги

Футболистки «Нижнего Новгорода» стали победительницами первой лиги

Победителем первой лиги женского чемпионата России по футболу за два тура до финиша стал «Нижний Новгород».

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