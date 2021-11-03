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Более 300 военнослужащих общевойскового объединения ВВО из Бурятии прошли курсы интенсивной подготовки

Более 300 военнослужащих общевойскового объединения ВВО из Бурятии прошли курсы интенсивной подготовки

В ходе обучения военнослужащие прошли курс начальной военной подготовки по огневой, тактической, инженерной, военно-медицинской подготовке и основам военной топографии.

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