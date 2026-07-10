Трамп заявил, что приказал "разбомбить" Иран в случае своего убийства

По словам президента США Дональда Трампа, он давно является "целью номер один" для Ирана. Глава государства рассказал, что отдал приказ "разбомбить их на уровнях, которых они никогда не видели", в случае, если его убьют.
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