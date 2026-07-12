Пять с флюсом. Почему у педагогов и чиновников такие разные оценки современной средней школы

За призванием или за корочкой? Заслуженный учитель назвал шесть причин поступления в педвузы Полина Носова Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Дела с трудоустройством у выпускников педвузов обстоят отлично.