Пять с флюсом. Почему у педагогов и чиновников такие разные оценки современной средней школы

За призванием или за корочкой? Заслуженный учитель назвал шесть причин поступления в педвузы Полина Носова Фото: Владимир Гердо/ТАСС Материал комментируют: Александр Снегуров Дела с трудоустройством у выпускников педвузов обстоят отлично.
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