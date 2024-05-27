Завершилось открытое первенство Могилевской СДЮШОР БФСО ´Динамо´ ´Юный динамовец´ по дзюдо.

21 мая в городе Могилеве в спортивном комплексе ´Олимпиец´ завершилось открытое первенство Учреждения ´Могилевская СДЮШОР´ БФСО ´Динамо´ ´Юный динамовец´ по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011, 2012-2013 гг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии