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Bobruin.by . Мой Бобруйск

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Завершилось открытое первенство Могилевской СДЮШОР БФСО ´Динамо´ ´Юный динамовец´ по дзюдо.

Завершилось открытое первенство Могилевской СДЮШОР БФСО ´Динамо´ ´Юный динамовец´ по дзюдо.

21 мая в городе Могилеве в спортивном комплексе ´Олимпиец´ завершилось открытое первенство Учреждения ´Могилевская СДЮШОР´ БФСО ´Динамо´ ´Юный динамовец´ по дзюдо среди юношей и девушек 2010-2011, 2012-2013 гг.

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