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Изобретения для ленивых: какие роботы уберутся в доме и пополнят бокал

Изобретения для ленивых: какие роботы уберутся в доме и пополнят бокал

Скриншот видео Лень, как известно, двигатель прогресса. Благодаря ей появились такие незаменимые сегодня вещи, как пульт для телевизора, подгузники, автоматические кормушки для домашних питомцев, а также одноразовая посуда, робот-пылесос и чемодан, который самостоятельно едет к стойке регистрации в аэропорту.

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