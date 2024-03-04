Изобретения для ленивых: какие роботы уберутся в доме и пополнят бокал

Скриншот видео Лень, как известно, двигатель прогресса. Благодаря ей появились такие незаменимые сегодня вещи, как пульт для телевизора, подгузники, автоматические кормушки для домашних питомцев, а также одноразовая посуда, робот-пылесос и чемодан, который самостоятельно едет к стойке регистрации в аэропорту.
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