Квест при выборе образа, яркие песни. В Витебске проходят региональные отборы на ´Славянский базар´.

Перспективные и артистичные исполнители сегодня в Витебске ведут вокальную борьбу за право выйти в следующий этап национального отбора на конкурсы международного фестиваля искусств ´Славянский базар в Витебске´, передает корреспондент БЕЛТА.
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