Вера Базарова: «С годами начинаешь ценить шоу как стимул держать себя в хорошей спортивной форме. Это такой фитнес, за который тебе еще и платят»

– Есть мнение, что за новогодние праздники фигурист может заработать себе на полгода жизни. Насколько это соответствует действительности? – Для меня ледовые шоу, разумеется, не основной заработок, но приятный дополнительный доход.
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