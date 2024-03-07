Юрий Кот Так уже сложилось, что многие заукраинские идеи продвигаются руками да и ногами, что там скрывать, женщин.
Зазноба сотрудника администрации Краснодарского края — заукраинка-навальнистка
Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
А почему за них никто не берётся ? Где прокуратура ??? Прогнила???
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9 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В Казани во время встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной студенты местного вуза проигнорировали призывы скандировать "Россия", и начали кричать "Татарстан", передает Arbat.media. Окопались националисты! РАЗОГНАТЬ НАХ ЭТО УНИВЕР!
Arbat media - Новости Казахстана и мира
Arbat media
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9 час.
J
Juri
ждунов,вырусей выявлять,лишать званий,привелегий и высылать на выселки.
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51 мин.
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