Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Зазноба сотрудника администрации Краснодарского края — заукраинка-навальнистка

Зазноба сотрудника администрации Краснодарского края — заукраинка-навальнистка

Юрий Кот Так уже сложилось, что многие заукраинские идеи продвигаются руками да и ногами, что там скрывать, женщин.

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Комментарии
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ГД
Галина Дубровская
А почему за них никто не берётся ? Где прокуратура ??? Прогнила???
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9 час.
И
ИЗРАЭЛЬХЭНДС
В Казани во время встречи с главой Лиги безопасного интернета Екатериной Мизулиной студенты местного вуза проигнорировали призывы скандировать &quot;Россия&quot;, и начали кричать &quot;Татарстан&quot;, передает Arbat.media.                                                                               Окопались националисты! РАЗОГНАТЬ НАХ ЭТО УНИВЕР!
Arbat media - Новости Казахстана и мира
Arbat media
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9 час.
J
Juri
ждунов,вырусей выявлять,лишать званий,привелегий и высылать на выселки.
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51 мин.

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