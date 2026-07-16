В Крыму задержан сторонник украинских националистов

В Крыму задержан 44-летний житель посёлка Советское, являющийся сторонником украинских националистов и призывавший к убийству российских военнослужащих, сообщает пресс-служба регионального главка ФСБ России.
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