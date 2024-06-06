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Закон, порядок, государство

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В Калмыкии ветеринарный врач подозревается в получении взятки в крупном размере

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Калмыкия совместно с коллегами из регионального УФСБ в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий установлено, что ветеринарный врач бюджетного учреждения «Элистинская городская станция по борьбе с болезнями животных» в период с 2022 по 2023 год систематически получал от местного жителя взятки на общую сумму более 300 тысяч рублей для допуска сельскохозяйственных животных к забою без должного освидетельствования, таким образом ставя под угрозу санитарно-эпидемиологическую безопасность граждан.

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