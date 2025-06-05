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Царьград

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Россия запросила у Чехии доказательства вывоза 19 тысяч детей с Украины

Россия запросила у Чехии доказательства вывоза 19 тысяч детей с Украины

Российское Посольство в Чехии оспорило заявления чешского МИД о "вывозе" 19 тыс. украинских детей. Дипломаты требуют доказательств и напоминают об эвакуации детей с зон боёв.

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