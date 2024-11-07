«Ходим в одних трусах». Владивостокцам рассказали, что делать, если в квартире — настоящие тропики

В многоквартирные жилые дома Владивостока отопление начали подавать с 24 октября. Некоторые жители города столкнулись с тем, что воздух в квартире нагревается до +27 градусов и выше, отчего регулярно приходится проветривать помещение и тем самым «обогревать» улицу.
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