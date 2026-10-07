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Тёплый фасолево-овощной дип с белым бульоном, лимонной густотой и чесночным маслом

Тёплый фасолево-овощной дип с белым бульоном, лимонной густотой и чесночным маслом

Этот дип сделан не на сливках и не на йогурте, а на уваренном белом овощном бульоне с фасолью. За счёт этого он получается кремовым, но лёгким, хорошо держится на горячих овощах и не расслаивается при разогреве.

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