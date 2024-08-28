Минэкономразвития хочет усилить контроль за самозанятыми и серой зарплатой

Минэкономразвития РФ предлагает усилить контроль в сфере трудового права, сообщает РБК со ссылкой на письмо главы департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации и саморегулирования МЭР Александра Вдовина.
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