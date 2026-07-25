Чарльз Эдвардс: анонс квантово-устойчивой дорожной карты может спровоцировать резкий рост биткоина

Основатель инвестиционной компании Capriole Investments Чарльз Эдвардс заявил, что биткоин, вероятно, продемонстрирует резкий рост в случае публикации чёткой дорожной карты по защите блокчейна от квантовых вычислений.
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