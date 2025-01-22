Депутат ГД Гаврилов рассказал, как закрепятся права владельцев гаражей

Новый законопроект, который приняла Госдума, меняет правила, касающиеся земли под гаражами. Об этом "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).