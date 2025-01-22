Депутат ГД Гаврилов рассказал, как закрепятся права владельцев гаражей

Новый законопроект, который приняла Госдума, меняет правила, касающиеся земли под гаражами. Об этом "Российской газете" рассказал председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов (КПРФ).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии