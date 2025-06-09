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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Свежие комментарии

  • Егор П
    ой заебали...Мигранты-наркоман...
  • sylpfide sylpfide
    А почему только 12. Всех наркоманов и легальных, и не легальных на выход из России и без права когда-либо вернуться.Мигранты-наркоман...
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    Надо разрешить таких потерпевших вывозить в лес и там оставлять.Новый вид заробот...

Армия джихадистов на улицах: Православные священники бьют тревогу из-за мигрантской угрозы

Армия джихадистов на улицах: Православные священники бьют тревогу из-за мигрантской угрозы

Царьград © Roman Naumov/Globallookpress Православные священники всё чаще поднимают в своих проповедях тему опасности неконтролируемой миграции.

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Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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2 час.
Анна Эржибова
Эти считают себя &quot;избранными чистыми&quot; и только они &quot;имеют право жить&quot;,не слышали вы соседа ингуша ислам-мусулмана,эти &quot;чистые&quot; ноги в раковине моют идут по коридору харкают смачно сопровождая таким матом понос ещё тот,как он говорит тет они все так говорят &quot;это их город они хозяева города&quot; да много чего
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1 час.
Анна Эржибова
А им что?чуть что они свалят на свою родину за бугор,там у них всё и вся,а народ слушает и верит что там коммерсанты кхм
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1 час.
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