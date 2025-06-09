Царьград © Roman Naumov/Globallookpress Православные священники всё чаще поднимают в своих проповедях тему опасности неконтролируемой миграции.
Армия джихадистов на улицах: Православные священники бьют тревогу из-за мигрантской угрозы
Комментарии
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ВУ
Варлам Устрялов
Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти.
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2 час.
Анна Эржибова
Эти считают себя "избранными чистыми" и только они "имеют право жить",не слышали вы соседа ингуша ислам-мусулмана,эти "чистые" ноги в раковине моют идут по коридору харкают смачно сопровождая таким матом понос ещё тот,как он говорит тет они все так говорят "это их город они хозяева города" да много чего
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1 час.
Анна Эржибова
А им что?чуть что они свалят на свою родину за бугор,там у них всё и вся,а народ слушает и верит что там коммерсанты кхм
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1 час.
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