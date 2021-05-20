Стройкомплекс Москвы

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На стройплощадку проблемного ЖК «Терлецкий парк» доставлен пятый кран

На стройплощадку проблемного ЖК «Терлецкий парк» доставлен пятый кран

Для ускорения достройки проблемного жилого комплекса «Терлецкий парк» на востоке столицы городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» доставил на строительную площадку еще один башенный кран, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

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