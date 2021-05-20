На стройплощадку проблемного ЖК «Терлецкий парк» доставлен пятый кран

Для ускорения достройки проблемного жилого комплекса «Терлецкий парк» на востоке столицы городской застройщик АО «Мосотделстрой №1» доставил на строительную площадку еще один башенный кран, сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.