Минтруд подтвердил возможность уходить с работы во время обеда

Во время обеда сотрудник имеет право покидать место работы. Об этом сообщил Минтруд России. «Можно уходить с работы в часы обеденного перерыва, указанные в правилах внутреннего трудового распорядка вашей организации», - отметило ведомство.
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