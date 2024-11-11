Глава МИД Индии заявил о реальности 50%-го роста торговли с РФ к 2030 году

Прогноз роста объема российско-индийской торговли до $100 млрд к 2030 году более чем реален, заявил глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар 11 ноября в ходе выступления на российско-индийском бизнес-форуме в Мумбаи, приуроченном к встрече в рамках межправительственной комиссии двух стран, которая пройдет 12 ноября в Нью-Дели.