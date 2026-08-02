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Царьград

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Колледж Астаны впервые набирает педагогов-ассистентов для инклюзии

Колледж Астаны впервые набирает педагогов-ассистентов для инклюзии

Согласно информации, предоставленной акиматом Астаны, Международный высший колледж имени Магжана Жумабаева впервые объявил набор на квалификацию «Педагог-ассистент» в рамках программы «Организация индивидуального сопровождения».

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