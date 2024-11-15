Украинский депутат сообщила, что сотрудники ТЦК продают "пустые" повестки

Сотрудники территориальных центров комплектования (украинские военкоматы) придумали новый способ бегства от военного призыва - они продают незаполненные, пустые бланки повесток, которые позволяют избежать принудительной мобилизации.
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