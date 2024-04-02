Путин: реализация интеграционных проектов Союзного государства укрепляет стабильность в Евразии

Российский президент обратился с поздравлением к Александру Лукашенко Президент Владимир Путин в поздравлении своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран отметил, что реализация интеграционных проектов отвечает интересам россиян и белорусов, идет в русле упрочения стабильности на евразийском пространстве.
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