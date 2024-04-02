НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Петербургский дневник

17 подписчиков

Путин: реализация интеграционных проектов Союзного государства укрепляет стабильность в Евразии

Путин: реализация интеграционных проектов Союзного государства укрепляет стабильность в Евразии

Российский президент обратился с поздравлением к Александру Лукашенко Президент Владимир Путин в поздравлении своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран отметил, что реализация интеграционных проектов отвечает интересам россиян и белорусов, идет в русле упрочения стабильности на евразийском пространстве.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх