Путин: реализация интеграционных проектов Союзного государства укрепляет стабильность в Евразии

Российский президент обратился с поздравлением к Александру Лукашенко Президент Владимир Путин в поздравлении своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко по случаю Дня единения народов двух стран отметил, что реализация интеграционных проектов отвечает интересам россиян и белорусов, идет в русле упрочения стабильности на евразийском пространстве.