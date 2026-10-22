О появлении нового фейка сообщила администрация Слюдянского района сегодня, 22 октября. В мэрии отметили, что по сети распространили фальшивый документ якобы от имени главного военного комиссара региона, который требует от руководителей предприятий Приангарья отправить в военкоматы всех сотрудников, состоящих на воинском учете.
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