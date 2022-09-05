Минимум 40% семей в РФ не могут взять даже льготную ипотеку

Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, выступая в понедельник на Восточном экономическом форуме, заявила, что по самым оптимистичным оценкам минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку, даже льготную.
Заместитель министра труда и социальной защиты РФ Ольга Баталина, выступая в понедельник на Восточном экономическом форуме, заявила, что по самым оптимистичным оценкам минимум 40% российских семей не могут взять никакую ипотеку, даже льготную.
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