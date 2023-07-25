Украина продолжит совершать атаки на Крым и Крымский мост, который связывает полуостров с материковой Россией, заявил министр обороны Украины Алексей Резников.
Министр обороны Украины Резников пригрозил продолжать наносить удары по Крыму и мосту
Комментарии
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ММ
Мастер Мастер
Конечно эта мразь пока ещё недопонимает, что ему не укрытся даже за границей после СВО. Денег наворовал и думает что вся его жизнь за границей будет в шоколаде. От того он такой и смелый со своими заявлениями. Но ведь будут искать и найдут специальные группы по вынесению смертных приговоров. Но этого он пока ещё не понимает. Никто и ничто его и ему подобных уже не спасёт. Всех найдут и исполнят приговор.
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16 час.
МК
Мария Калинина
Надо предупредить всех,кто агитирует на терроризм- никого поощать не будем,пусть живут и вхдрагивают
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15 час.
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