Министр обороны Украины Резников пригрозил продолжать наносить удары по Крыму и мосту

ММ

Мастер Мастер

Конечно эта мразь пока ещё недопонимает, что ему не укрытся даже за границей после СВО. Денег наворовал и думает что вся его жизнь за границей будет в шоколаде. От того он такой и смелый со своими заявлениями. Но ведь будут искать и найдут специальные группы по вынесению смертных приговоров. Но этого он пока ещё не понимает. Никто и ничто его и ему подобных уже не спасёт. Всех найдут и исполнят приговор.