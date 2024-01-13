Ковальчук надеется сыграть против СКА в плей-офф

Ему всегда было интересно играть против бывшей команды. Форвард московского клуба «Спартак» Илья Ковальчук выразил надежду, что хоккеистам удастся сыграть с петербургским СКА в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
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