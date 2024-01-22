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"Ждём вас домой": новосибирский актёр Никита Кологривый обратился к бойцам СВО

"Ждём вас домой": новосибирский актёр Никита Кологривый обратился к бойцам СВО

Во время съёмок в очередном фильме артист передал слова благодарности военным России.Актёр из Новосибирска Никита Кологривый, который стал широко известен после нашумевшего сериала "Слово пацана", поддержал армию России в зоне СВО.

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