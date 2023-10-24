Тихая охота: Какие грибы особенно любят россияне, а они запрещены в других странах?

В российских лесах каждый год произрастает около 500 видов съедобных грибов — и большинство из них считается опасными для здоровья в других странах! За границей чаще всего используют искусственно культивируемые грибы, в то время как естественно произрастающие грибы остаются популярными у русских и других восточнославянских народов.
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