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Тихая охота: Какие грибы особенно любят россияне, а они запрещены в других странах?

Тихая охота: Какие грибы особенно любят россияне, а они запрещены в других странах?

В российских лесах каждый год произрастает около 500 видов съедобных грибов — и большинство из них считается опасными для здоровья в других странах! За границей чаще всего используют искусственно культивируемые грибы, в то время как естественно произрастающие грибы остаются популярными у русских и других восточнославянских народов.

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