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«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны» Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?

«Все, кто не будет уничтожен, будут изгнаны» Россия и США начали переговоры по Украине. Что происходит на фронте накануне сделки?

Во вторник, 18 февраля, делегации России и США под руководством министра иностранных дел Сергея Лаврова и госсекретаря Марко Рубио провели в Эр-Рияде, столице Саудовской Аравии, встречу по вопросам урегулирования конфликта на Украине.

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