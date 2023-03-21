Этот остров словно вышел из сказки

Этот необыкновенно красивый остров под названием Скай является частью Шотландии. Его население составляет всего 9232 человека, но имеет огромный прирост в течение лета из-за туристов, которые приезжают насладиться его потрясающими пейзажами.
Этот необыкновенно красивый остров под названием Скай является частью Шотландии. Его население составляет всего 9232 человека, но имеет огромный прирост в течение лета из-за туристов, которые приезжают насладиться его потрясающими пейзажами.
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