С нами не соскучишься!

8 288 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Это действительно подвиг.Как неграмотный и...
  • Александр Стародубцев
    если это киловольты тогда вообще маразмРазница не только...
  • Алексей
    А где тут упоминаются киловатты? кВ это киловольты, киловатты обозначаются как кВт.Разница не только...

Этот остров словно вышел из сказки

Этот остров словно вышел из сказки

Этот необыкновенно красивый остров под названием Скай является частью Шотландии. Его население составляет всего 9232 человека, но имеет огромный прирост в течение лета из-за туристов, которые приезжают насладиться его потрясающими пейзажами.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх