Сенатор от Техаса Круз: От конгрессменов утаивают проект о положении на южных границах

Сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз выразил недовольство тем, что законодателей не ознакомили с текстом компромиссного законопроекта по урегулированию ситуации на южной границе, которая вызывает тревогу.
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