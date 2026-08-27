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Принципиальный матч. Академия "Динамо" встречается с "Байкалом": трансляция

Принципиальный матч. Академия "Динамо" встречается с "Байкалом": трансляция

Футболисты Академии "Динамо" Алтайский край в пятницу, 28 августа, встречаются с командой "Байкал" из Иркутска в рамках 16-го тура Юношеской футбольной лиги (ЮФЛ) Сибирь.

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