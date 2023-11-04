Миршаймер: Путин и Си указали на провал США в Газе и получили мировую поддержку

Президент Российской Федерации Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин получили всемирную поддержку после того, как обратили внимание на ошибку Соединенных Штатов Америки в отношении конфликта между Израилем и ХАМАС, развернувшегося на территории сектора Газа.
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