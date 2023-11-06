Топ-5 направлений интересного отдыха в России

<p>Наша страна по-настоящему уникальна. Не выезжая за пределы России можно вкусить все прелести субтропиков и насладиться морским побережьем, отправиться на фотоохоту за китами, увидеть северное сияние, покорить горные вершины и даже прогуляться по улочкам с европейской архитектурой.