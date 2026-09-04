На Ямал поступила первая партия вакцин от гриппа

На Ямале стартовала подготовка к сезонной иммунизации против гриппа — в пятницу, 4 сентября, на склад регионального СПИД-Центра поступило более 130 тысяч доз вакцин.
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