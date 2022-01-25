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Депутат бундестага Вейель ответил на вопрос об отказе от эвакуации послов ЕС с Украины

Депутат бундестага Вейель ответил на вопрос об отказе от эвакуации послов ЕС с Украины

Берлин, 25 января. Европейский союз продемонстрировал намерение вести собственную политику на фоне отказа от эвакуации дипломатических представителей Брюсселя с Украины, заявил член правой партии «Альтернатива для Германии» (AfD) Харальд Вейель.

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