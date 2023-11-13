В управлении Пентагона по аномалиям допустили инопланетную природу НЛО

Уходящий в декабре в отставку директор управления Пентагона по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик допустил возможность существования внеземной жизни и инопланетной природы неопознанных летающих объектов.
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