4 МЕНЯЕМ ДАТЫ - МЕНЯЕТСЯ ВСЕ

Глава 4.ЛИТЕРАТУРНЫЕ И АРХЕОЛОГИЧЕСКИЕ ФАЛЬСИФИКАЦИИ. 1. ЛИТЕРАТУРНЫЕ ПОДДЕЛКИ. При работе с источниками следует иметь в виду, что некоторые из них могут оказаться подложными.
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