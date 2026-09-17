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Царьград

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Мельникова раскрыла планы на 10 лет: кино, театр и танцы

Мельникова раскрыла планы на 10 лет: кино, театр и танцы

Олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова рассказала о своих планах через 10 лет: поиск творческой работы, участие в кино и театре, профессиональное освоение танцев.

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