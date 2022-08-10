Суть Событий

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Вступил в силу запрет ЕС на импорт российского угля - РФ потеряет 8 млрд евро в год, но переориентирует экспорт на восток

Вступил в силу запрет ЕС на импорт российского угля - РФ потеряет 8 млрд евро в год, но переориентирует экспорт на восток

С сегодняшнего дня в Евросоюзе вступил в силу запрет на покупку, ввоз и транзитные перевозки угля и других твердых ископаемых видов топлива из России.

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