Крестьянская война на Демидовских заводах

«Злодей и самозванец Пугачев, во время вешней распутицы и разлития вод, находясь на Авзяно-Петровских Демидовских заводах по нескольку дней, всех тамошних крестьян возмутил так, что весь сей народ стал быть его сообщниками и государственными злодеями».
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