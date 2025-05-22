Крестьянская война на Демидовских заводах

«Злодей и самозванец Пугачев, во время вешней распутицы и разлития вод, находясь на Авзяно-Петровских Демидовских заводах по нескольку дней, всех тамошних крестьян возмутил так, что весь сей народ стал быть его сообщниками и государственными злодеями».