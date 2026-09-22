Сбер запустил льготное кредитование для пострадавших селлеров

Сбер начал принимать заявки по государственной программе льготного кредитования для предпринимателей, пострадавших от атак на склады маркетплейсов.
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