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Царьград

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Япония вводит экспортные ограничения для 22 российских и 31 зарубежной компании

Япония вводит экспортные ограничения для 22 российских и 31 зарубежной компании

Япония с 17 января вводит экспортные ограничения против 22 российских компаний и 31 иностранной. Под ограничения попадают двигатели, запчасти и электроника.

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Комментарии
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ЕЛЕНА СВЕТЛАЯ
Осподя, какие идиоты! Вроде Япония мудрая...но видать мудрость умерла под сапогом &quot; США&quot;.
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19 час.

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