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Командование ВС США подтвердило нанесение дополнительных ударов по Ирану

Командование ВС США подтвердило нанесение дополнительных ударов по Ирану

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило начало новых ударов по Ирану. «Силы Центрального командования США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранского потенциала по нападению на торговое судоходство в Ормузском проливе», — говорится в заявлении СЕНТКОМ в соцсети X.

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