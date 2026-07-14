Командование ВС США подтвердило нанесение дополнительных ударов по Ирану

Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ) подтвердило начало новых ударов по Ирану. «Силы Центрального командования США приступили к нанесению новой серии ударов по Ирану с целью дальнейшего ослабления иранского потенциала по нападению на торговое судоходство в Ормузском проливе», — говорится в заявлении СЕНТКОМ в соцсети X.