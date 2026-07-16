Australia Slaps Power, Water, And Copyright Rules On Data Centers After Anthropic Lobbying Push Over the last year or so, several US states have taken measures to regulate or prevent data centers from being built, citing local concerns over electricity and water use, pollution (noise and otherwise), and the fact that they're a godawful eyesore.
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